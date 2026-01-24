  1. Ekonomim
ŞOK market 24-27 Ocak 2026 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK'a Columbia Mont geliyor!

ŞOK market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24-27 Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 24-27 Ocak 2026 indirimleri…

PELÜŞ DİNOZOR 100 CM

Fiyat: 699 TL

PELÜŞ TOP AYAKLI

Fiyat: 249 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER:

SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ HAVLU 3 KATLI 8’Lİ

Fiyat: 105 TL

COLGATE OPTİK WHITE ÇAY KAHVE TÜTÜN DİŞ MACUNU 2X50 ML

Fiyat: 130 TL

COLGATE TOTAL DİŞ FIRÇASI 1+1

Fiyat: 90 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8’Lİ PAKET

Fiyat: 59 TL

MOTOSİKLET ÖRTÜ BRANDASI

Fiyat: 349 TL

OTO PASPAS 4 PARÇA

Fiyat: 449 TL

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

COLUMBIA PUFFECT II KADIN MONT EKRU

Fiyat: 4,999 TL

COLUMBIA PUFFECT II FULL ZIP MONT KADIN SİYAH

Fiyat: 3,999 TL

