ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24-30 Eylül 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 24-30 Eylül 2025 indirimleri...
ALPİNA CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 6,499 TL
FAKİR HAUSGERATE RANGE FIXROLL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ 5 L 1500 W
Fiyat: 3,499 TL
1 | 6
ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE 180X200 CM
Fiyat: 289 TL
TEK KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE 150X200 CM
Fiyat: 269 TL
2 | 6