  4. ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24-30 Eylül 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 24-30 Eylül 2025 indirimleri...

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

ALPİNA CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 6,499 TL

FAKİR HAUSGERATE RANGE FIXROLL HAMUR YOĞURMA MAKİNESİ 5 L 1500 W

Fiyat: 3,499 TL

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

ÇİFT KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE 180X200 CM

Fiyat: 289 TL

TEK KİŞİLİK PAMUKLU BATTANİYE 150X200 CM

Fiyat: 269 TL

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

MİS TAM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1500 G

Fiyat: 315 TL

MİS TEREYAĞI 500 G

Fiyat: 175 TL

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

ELSEVE ŞAMPUAN 300 ML+175 ML SAÇ KREMİ

Fiyat: 159 TL

PEROS SOFT YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 5 L

Fiyat: 139 TL

