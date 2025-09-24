  1. Ekonomim
ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 24-30 Eylül 2025 kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 24-30 Eylül 2025 indirimleri...

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

ARZUM BONJOUR FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 1,699 TL

LAV KAHVE FİNCANI SETİ 3’LÜ

Fiyat: 299 TL

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

KADIN OMUZ ÇANTASI

Fiyat: 399 TL

KADIN PARA ÇANTASI

Fiyat: 149 TL

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

ANADOLU MUTFAĞI DERMASON FASULYE 1000 G

Fiyat: 59,90 TL

PİYALE TAM BUĞDAY UNU 2 KG

Fiyat: 62,90 TL

ŞOK market 24-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

PIERRE CARDIN ÇANTALI SET

Fiyat: 549 TL

ASPEROX SARI GÜÇ/MAVİ GÜÇ 1000 ML

Fiyat: 89 TL

