  4. ŞOK market 27-30 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

ŞOK market eylül ayı indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 27-30 Eylül kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette bugün onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete bugün hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 27-30 Eylül 2025 indirimleri...

PUFU TOYS PELUŞ KÖPEK BALIĞI 30 CM

Fiyat: 199 TL

PUFU TOYS PELUŞ ZÜRAFA 100 CM

Fiyat: 499 TL

BEBEK PUZZLE

Fiyat: 75 TL

1 | 2
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SLEEPY BIO NATURAL HİJYENİK PED GECE 30'LU

Fiyat: 95 TL

ÜLKER PROBIS 448 G

Fiyat: 80 TL

HARIBO KEYİF PAKETİ 357 G

Fiyat: 75 TL

LIPTON ICE TEA ÇEŞİTLERİ 4X1 L 

Fiyat: 135 TL

2 | 2
