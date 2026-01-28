  1. Ekonomim
  ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Arzum Tea Blend Çay Makinesi geliyor!

ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Arzum Tea Blend Çay Makinesi geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 indirimleri…

Sayfa 1

LIPTON EARL GREY 500 G

Fiyat: 149 TL

SUPERFRESH PİZZA KING 4’LÜ 780 G

Fiyat: 209 TL

Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

JACOBS MONARCH 100 G

Fiyat: 150 TL

SÜTAŞ ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML

Fiyat: 70 TL

DİMES KARIŞIK/ŞEFTALİ NEKTARI 6X200 ML

Fiyat: 70 TL

SUPERFRESH KLASİK TON BALIĞI 2X165 G

Fiyat: 139 TL

HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G

Fiyat: 109 TL

Sayfa 3

ARZUM TEA BLEND ÇAY MAKİNESİ

Fiyat: 1,399 TL

KİWİ HALI YIKAMA MAKİNESİ

Fiyat: 2,699 TL

Sayfa 4

LATTE FONKSİYONEL BATARYA UCU

Fiyat: 69,95 TL

LATTE DUŞ BAŞLIĞI SETİ

Fiyat: 169 TL

