ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Arzum Tea Blend Çay Makinesi geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 indirimleri…
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
JACOBS MONARCH 100 G
Fiyat: 150 TL
SÜTAŞ ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML
Fiyat: 70 TL
DİMES KARIŞIK/ŞEFTALİ NEKTARI 6X200 ML
Fiyat: 70 TL
SUPERFRESH KLASİK TON BALIĞI 2X165 G
Fiyat: 139 TL
HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G
Fiyat: 109 TL
2 | 9