  4. ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Sürgülü Aspiratör geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 28 Ocak-3 Şubat 2026 indirimleri…

MİS TAM YAĞLI SÜZME BEYAZ PEYNİR 500 G

Fiyat: 81,90 TL

ÜLKER TEREMYAĞ KASE 500 G

Fiyat: 87,50 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

JACOBS MONARCH 100 G

Fiyat: 150 TL

SÜTAŞ ÇİKOLATALI/ÇİLEKLİ SÜT 6X180 ML

Fiyat: 70 TL

DİMES KARIŞIK/ŞEFTALİ NEKTARI 6X200 ML

Fiyat: 70 TL

SUPERFRESH KLASİK TON BALIĞI 2X165 G

Fiyat: 139 TL

HACI ŞAKİR HAMAM KEYFİ KALIP SABUN 4X200 G

Fiyat: 109 TL

ALPİNA SÜRGÜLÜ ASPİRATÖR 95 WATT

Fiyat: 999 TL

ARZUM SHAKE’N TAKE JOY SPORT SÜRAHİ BLENDER

Fiyat: 1,699 TL

MACROMAX OTOMATİK TEMİZLİK SETİ 13 L

Fiyat: 299 TL

MACROMAX TABLET MOP

Fiyat: 299 TL

