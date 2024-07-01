  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler!

ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler!

ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine başladı. ŞOK market 3 Temmuz çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 3 Temmuz ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 3 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 3 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 3 Temmuz ŞOK market indirimleri...

ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 1

Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL

Büyük Termos 799 TL

Termos 599 TL

Piknik Termos 219 TL

Sippro Mug 299 TL

20 Litre Buzzy Termos 599 TL

10 Litre Buzzy Termos 499 TL

20 Litre Kamp Termos 749 TL

Desenli Termos Çanta 179 TL

2'li Motivasyon Matara Set 229 TL

Buz Aküsü 14,95 TL

Kamp Taburesi 79,95 TL

Çocuk Kamp Sandalyesi 249 TL

Kulplu Desenli Termos Çanta 299 TL

25x30x35 cm Termos Piknik Çantası 129 TL

Olta Seti 699 TL, XL Kamp Sandalyesi 549 TL

Desenli Plaj Sandalyesi 279 TL

Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL

Kamp Sandalyesi 249 TL

Desenli Kamp Sandalyesi 279 TL

Hamak 279 TL

Cibinlik Hamak 399 TL

Uyku Tulumu 499 TL

Pompa 69,95 TL

6 Kişilik Kamp Çadırı 999 TL

4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL

Kamp Matı 179 TL

1 | 7
ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 2

Çantalı Portatif Ocak 799 TL

Çakmaklı Torch 449 TL

Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL

Kamp Tencere 199 TL

Solar Kamp Duşu 199 TL

Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL

Siboplu Kamp Ocak + 230 gr Tüp 349 TL

Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL

Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 299 TL

Gaz Kartuşu 227 gr 79,95 TL

Gaz Kartuşu 230 gr 119 TL

Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL

Paracord Bileklik 119 TL

Lüks Mangal 60'lık 299 TL

Lüks Mangal 199 TL

Çöp Şiş 19,95 TL

Büyük Izgara Teli 69,95 TL

Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 39,95 TL

Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL

Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL

Büyük Izgara Teli 69,95 TL

Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL

Sky Katlanır Koltuk 399 TL

Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL

Sky Antrasit Katlanır Masa 479 TL

Plastik Kollu Sandalye 269 TL

Kral Rattan Desen Tabure 149 TL

Büyük Tabure 99,95 TL

Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL

2 | 7
ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 3

 Kochler Eliptik Bisiklet 6.490 TL

Kochler Kondisyon Bisikleti ve Kondisyon Aleti 3.990 TL

Kochler Cep Uyumlu Koşu Bandı 5.490 TL

Kochler Titreşimli Egzersiz ve Kondisyon Aleti 2.190 TL

Kochler Ayak Masaj Aleti 2.190 TL

Total Crunch Tüm Vücut Fitness Aleti 2.490 TL

Spin Bike Bluetoothlu Kondisyon Bisikleti 5.290 TL

Spin Bike Bluetoothlu Kondisyon Bisikleti 5.990 TL

Spin Bike Dijital Göstergeli Kondisyon Aleti 7.490 TL

3 | 7
ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler! - Sayfa 4
4 | 7