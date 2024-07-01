ŞOK market 3 Temmuz 2024 çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! ŞOK 3 Temmuz aktüel ürünler!
ŞOK market Temmuz ayı indirimlerine başladı. ŞOK market 3 Temmuz çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. 3 Temmuz ŞOK markette onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. 3 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler geliyor? 3 Temmuz ŞOK markete hangi ürünler indirimde? İşte 3 Temmuz ŞOK market indirimleri...
Katlanır Kamp ve Piknik Masası 699 TL
Büyük Termos 799 TL
Termos 599 TL
Piknik Termos 219 TL
Sippro Mug 299 TL
20 Litre Buzzy Termos 599 TL
10 Litre Buzzy Termos 499 TL
20 Litre Kamp Termos 749 TL
Desenli Termos Çanta 179 TL
2'li Motivasyon Matara Set 229 TL
Buz Aküsü 14,95 TL
Kamp Taburesi 79,95 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi 249 TL
Kulplu Desenli Termos Çanta 299 TL
25x30x35 cm Termos Piknik Çantası 129 TL
Olta Seti 699 TL, XL Kamp Sandalyesi 549 TL
Desenli Plaj Sandalyesi 279 TL
Plastik Kollu Plaj Sandalyesi 249 TL
Kamp Sandalyesi 249 TL
Desenli Kamp Sandalyesi 279 TL
Hamak 279 TL
Cibinlik Hamak 399 TL
Uyku Tulumu 499 TL
Pompa 69,95 TL
6 Kişilik Kamp Çadırı 999 TL
4 Kişilik Kamp Çadırı 799 TL
Kamp Matı 179 TL
Çantalı Portatif Ocak 799 TL
Çakmaklı Torch 449 TL
Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 169 TL
Kamp Tencere 199 TL
Solar Kamp Duşu 199 TL
Alüminyum Katlanır Kamp Masası 1.199 TL
Siboplu Kamp Ocak + 230 gr Tüp 349 TL
Siboplu Kamp Ocak + 450 gr Tüp 399 TL
Çakmaklı Kartuş Pürmüz Set 299 TL
Gaz Kartuşu 227 gr 79,95 TL
Gaz Kartuşu 230 gr 119 TL
Paslanmaz Katlanabilir Mangal 999 TL
Paracord Bileklik 119 TL
Lüks Mangal 60'lık 299 TL
Lüks Mangal 199 TL
Çöp Şiş 19,95 TL
Büyük Izgara Teli 69,95 TL
Çok Amaçlı Piknik Örtüsü 39,95 TL
Ekose Masa Örtüsü 64,95 TL
Arkalıklı Sandalye Minderi 79,95 TL
Büyük Izgara Teli 69,95 TL
Elit Rattan Desen Masa 1.199 TL
Sky Katlanır Koltuk 399 TL
Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL
Sky Antrasit Katlanır Masa 479 TL
Plastik Kollu Sandalye 269 TL
Kral Rattan Desen Tabure 149 TL
Büyük Tabure 99,95 TL
Elit Rattan Desen Sehpa 199 TL
Kochler Eliptik Bisiklet 6.490 TL
Kochler Kondisyon Bisikleti ve Kondisyon Aleti 3.990 TL
Kochler Cep Uyumlu Koşu Bandı 5.490 TL
Kochler Titreşimli Egzersiz ve Kondisyon Aleti 2.190 TL
Kochler Ayak Masaj Aleti 2.190 TL
Total Crunch Tüm Vücut Fitness Aleti 2.490 TL
Spin Bike Bluetoothlu Kondisyon Bisikleti 5.290 TL
Spin Bike Bluetoothlu Kondisyon Bisikleti 5.990 TL
Spin Bike Dijital Göstergeli Kondisyon Aleti 7.490 TL