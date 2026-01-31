ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Arzum Seramik Tabanlı Ütü geliyor!

  1. Ekonomim
ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 indirimleri…

Sayfa 1

ARZUM AR695 PETA SERAMİK TABANLI ÜTÜ

Fiyat: 1,399 TL

NILSON TEKLİ AKIM KORUMALI FİŞ PRİZ

Fiyat: 399 TL

Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI LİMON/SENSITIVE 1500 ML

Fiyat: 95 TL

NESTLE SÜTLÜ ÇİKOLATALI GOFRET 12’Lİ 324 G

Fiyat: 119 TL

MOLPED SUPERNIGHT HİJYENİK PED MEHA FIRSAT PAKETİ GECE 30’LU

Fiyat: 105 TL

CAFE CROWN SELECTION KARAMEL LATTE 6’LI

Fiyat: 50 TL

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1008 ML

Fiyat: 109 TL

Sayfa 3

LECTOR JUMBO KEÇELİ KALEM 12’Lİ

Fiyat: 89,95 TL

LECTOR KURŞUN KALEM 10’LU

Fiyat: 36,95 TL

Sayfa 4

ŞOK’TAN İSTE GELSİN

YUI TZC-001 YAĞ ÖLÇER FONKSİYONLU AKILLI BLUETOOTH ŞARJLI TARTI BEYAZ

Fiyat: 399 TL

YUI KB302 OTOMATİK SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ MAŞA

Fiyat: 999 TL

