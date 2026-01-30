  1. Ekonomim
  4. ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Cam Ankastre Set geliyor!

ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 indirimleri…

ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'a Cam Ankastre Set geliyor!

ALPİNA CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 7,299 TL

ARZUM OKKA INTENSO KAPSÜL KAHVE MAKİNESİ OK0045

Fiyat: 3,999 TL

1 | 5
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI LİMON/SENSITIVE 1500 ML

Fiyat: 95 TL

NESTLE SÜTLÜ ÇİKOLATALI GOFRET 12’Lİ 324 G

Fiyat: 119 TL

MOLPED SUPERNIGHT HİJYENİK PED MEHA FIRSAT PAKETİ GECE 30’LU

Fiyat: 105 TL

CAFE CROWN SELECTION KARAMEL LATTE 6’LI

Fiyat: 50 TL

YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1008 ML

Fiyat: 109 TL

2 | 5
PRITT PASTEL BOYA 12’Lİ

Fiyat: 54,95 TL

PRITT STICK 43 G

Fiyat: 54,95 TL

3 | 5
ŞOK’TAN İSTE GELSİN

YUI K22 DOKUNMATİK 20 LİTRE TAŞINABİLİR MİNİ BUZDOLABI

Fiyat: 6,199 TL

YUI  Y1 WALKINGPAD AKILLI YÜRÜYÜŞ BANDI

Fiyat: 5,499 TL

4 | 5