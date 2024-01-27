ŞOK market cumartesi fırsatları! ŞOK 27 Ocak 2024 cumartesi aktüel ürünler kataloğu
ŞOK market hafta sonu da indirimlerine devam ediyor. ŞOK markette hurçlardan, oyuncaklara, sıvı deterjandan, dolaba onlarca ürün cumartesi günü raflarda yerlerini alıyor. Bugün ŞOK markette hangi üründe indirim var? İşte ŞOK market cumartesi indirimleri...
Maxi Boy Baskılı Hurç 49,95 TL
Mega Boy Baskılı Hurç 54,95 TL
Maxi Boy Baza Altı Hurç 49,95 TL
Mega Boy Baza Altı Baskılı Hurç 54,95 TL
Mega Boy Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 89,95 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 69,95 TL
Metaltex Dolap İçi Düzenleyici Raf 89,95 TL
Metaltex Tabaklık Köşe Rafı 89,95 TL
Metaltex Raf Altı Sepeti 89,95 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici 39,95 TL
9'lu Slim Elbise Askısı 42,95 TL
Gokidy Minkie Bebek 59,95 TL
Melisa'nın Arabası 149 TL
Minkie Bebek Parti Seti 59,95 TL
At Bakım Seti 69,95 TL
SökTak İş Makineleri 69,95 TL
Robota Dönüşen İş Makinesi 99,95 TL
Dozer 59,95 TL
Mini İş Makinesi Çeşitleri 39,95 TL
Metal Neşeli Arabalar 79,95 TL
ŞOK'ta bu hafta geçerli olacak 25 TL üstü alışveriş kampanyasında;
-1500 ml Cif Tum Yüzeyler 54 TL,
-5'li Domestos WC Blok 38 TL,
-2x75 ml Colgate Visible White Diş Macunu 70 TL,
-Oral B Pro Health Hassas Diş Eti ve Diş Minesi Diş Fırçası 35 TL,
-1950 ml Bingo Sıvı Deterjan 95 TL indirimli fiyatla satışa sunulacak.
Yum Masa + Yum Sandalye 1 Adet 859 TL
Yum Masa + Yum Sandalye 2 Adet 1.139 TL
Yum Konsol Marbella Kiraz / Beyaz 1.149 TL
Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.849 TL
Oyuncak Dolabı Organizer 799 TL
3 Kapaklı Gardırop 2.699 TL
Çekmeceli Ekmeklik 999 TL
Estine Çalışma Koltuğu 1.999 TL
Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL
Çalışma Masası 1.399 TL
Sofis Tekli Koltuk Antrasit/Gri 4.499 TL