ŞOK'a 2 Ağustos Cumartesi günü Oyuncak geliyor! (ŞOK 2-5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 2-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 2-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 2-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 2-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
PİLSAN CHAMPION AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA
Fiyat: 6,990 TL
SESLİ SEVİMLİ DİREKSİYON
Fiyat: 399 TL
DOLLYLAND MINKIE MİNNOŞ PRENSESLER
Fiyat: 129 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇAM 100'LÜ
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 65 TL
SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 12'Lİ
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 99 TL
OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 3 KG
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 120 TL
VANISH MULTIPOWER LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1,4 L
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 180 TL
LIPTON DOĞU KARADENİZ DEMLİK ÇAY 120'Lİ
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 119 TL