  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK'a 2 Ağustos Cumartesi günü Oyuncak geliyor! (ŞOK 2-5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK'a 2 Ağustos Cumartesi günü Oyuncak geliyor! (ŞOK 2-5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 2-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 2-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 2-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 2-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK'a 2 Ağustos Cumartesi günü Oyuncak geliyor! (ŞOK 2-5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

PİLSAN CHAMPION AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fiyat: 6,990 TL

SESLİ SEVİMLİ DİREKSİYON

Fiyat: 399 TL

DOLLYLAND MINKIE MİNNOŞ PRENSESLER

Fiyat: 129 TL

1 | 2
ŞOK'a 2 Ağustos Cumartesi günü Oyuncak geliyor! (ŞOK 2-5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

SLEEPY EASY CLEAN YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇAM 100'LÜ

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 65 TL

SELPAK EXTRA TUVALET KAĞIDI 12'Lİ

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 99 TL

OMO SIK YIKANANLAR TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 3 KG

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 120 TL

VANISH MULTIPOWER LEKE ÇIKARICI RENKLİLER/BEYAZLAR 1,4 L

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 180 TL

LIPTON DOĞU KARADENİZ DEMLİK ÇAY 120'Lİ

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 119 TL

2 | 2
ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 2 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 2 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
100.000 kişiye en fazla polis düşen 45 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
100.000 kişiye en fazla polis düşen 45 ülke açıklandı! Türkiye'nin sıralaması şaşırttı
A101’e 31 Temmuz Perşembe günü Çelik Termos geliyor! (A101 31 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)
A101’e 31 Temmuz Perşembe günü Çelik Termos geliyor! (A101 31 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)
BİM market 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
BİM market 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!