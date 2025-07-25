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  4. ŞOK markete 26 Temmuz’da Oyuncu Klavye geliyor! (ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markete 26 Temmuz’da Oyuncu Klavye geliyor! (ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 26-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 26-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 26-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 26-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK markete 26 Temmuz’da Oyuncu Klavye geliyor! (ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

RAMPAGE OYUNCU KLAVYE

Ürün bilgileri

Aydınlatmalı

Türkçe klavye

Bilek desteği

1,65 m kablo uzunluğu

Fiyat: 749 TL

SİHİRLİ HALKA KÖPÜK OYUNU

Fiyat: 119 TL

 

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ŞOK markete 26 Temmuz’da Oyuncu Klavye geliyor! (ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLERİ

SENSODYNE 50 ML TAM KORUMA BEYAZLATICILI DİŞ MACUNU

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 70 TL 

SENSODYNE 1+1 DİŞ ETİ BAKIMI DİŞ FIRÇASI

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 80 TL 

ÜLKER 184 GRAM BİSKREM EXTRA KAKAOLU

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 29 TL 

NESQUİK 310 GRAM ÇOKOKARE

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 60 TL 

SELPAK 6’LI YAĞ EMİCİ HAVLU

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 75 TL 

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