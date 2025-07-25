ŞOK markete 26 Temmuz’da Oyuncu Klavye geliyor! (ŞOK 26-29 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 26-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 26-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 26-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 26-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
RAMPAGE OYUNCU KLAVYE
Ürün bilgileri
Aydınlatmalı
Türkçe klavye
Bilek desteği
1,65 m kablo uzunluğu
Fiyat: 749 TL
SİHİRLİ HALKA KÖPÜK OYUNU
Fiyat: 119 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLERİ
SENSODYNE 50 ML TAM KORUMA BEYAZLATICILI DİŞ MACUNU
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 70 TL
SENSODYNE 1+1 DİŞ ETİ BAKIMI DİŞ FIRÇASI
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 80 TL
ÜLKER 184 GRAM BİSKREM EXTRA KAKAOLU
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 29 TL
NESQUİK 310 GRAM ÇOKOKARE
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 60 TL
SELPAK 6’LI YAĞ EMİCİ HAVLU
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 75 TL