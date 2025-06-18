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ŞOK markete Boya Malzemeleri geliyor! ŞOK 21 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 21 Haziran Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 21 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 21 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 21 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK markete Boya Malzemeleri geliyor! ŞOK 21 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 499 TL

Polisan Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 399 TL

Promer 4+1 Merdiven 749 TL

High Tack Yapıştırıcı 149 TL

Akrilik Mastik 450 gram 39,95 TL

Mdf Kit Hızlı Yapıştırıcı 59,95 TL

Genel Amaçlı Silikon 280 gram 69,95 TL

Çok Amaçlı Plastik / Metal Epoksi Macun 40 gram 39,95 TL

W47 Çok Amaçlı Yağlayıcı Sprey 200 ml 50 TL

Boya Sökücü Sprey 200 ml 39,95 TL

Sprey Vernik 200 ml 39,95 TL

Saplı Rulo 10 cm 34,95 TL

Saplı Rulo 20 cm 269,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça 3 Numara 34,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça 2,5 Numara 29,95 TL

Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 Numara 24,95 TL

Şerit Metre 79,95 TL

Mega Organizer 119 TL

Takım Çantası 179 TL

4'lü Tornavida Seti 129 TL

Çoklu Kombine Anahtar 149 TL

Elektrik Hobi Seti 69,95 TL

Fonksiyonel Batarya Ucu 149 TL

4 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 75 TL

5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 149 TL

Patttex Japon Yapıştırıcı 3 gram 39,95 TL

Paketleme Bandı 37,50 TL

 

25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler; 

Selpak Extra Kağıt Havlu 69 TL

Bingo Bulaşık Deterjanı 1500 ml 70 TL

Uni Baby Pure Comfort Islak Havlu 4x52 adet 70 TL

Ülker Albeni Kurabiyem 170 gram 49 TL

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