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  4. ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 23-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli vantilatör, klima ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 23-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 23-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 23-29 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ŞOK’TA NE ALIRSAN 50 TL FIRSATINI KAÇIRMAYIN!

Şok’ta ton balığından yulaf ezmesine, deterjandan şampuana birçok ürün sadece  50 TL

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ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ALTUS KULE TİPİ VANTİLATÖR

Fiyat: 1,999 TL

MİNİ ÜTÜ MASASI

Fiyat: 279 TL

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ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

LİO NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 1 LİTRE

Fiyat: 189 TL

ANADOLU MUTFAĞI YERLİ PİLAVLIK PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 49,90 TL

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ŞOK markete bugün Vantilatör ve Mobil Klima geliyor! (ŞOK 23-29 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PORSİYONLUK GÜVEÇ SIRLI 6’LI

Fiyat: 75 TL

SUFLE KABI SIRLI 4’LÜ

Fiyat: 50 TL

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