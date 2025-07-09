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ŞOK markete Cam Silme Robotu geliyor! ŞOK 12 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 12 Temmuz Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 12 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 12 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 12 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK markete Cam Silme Robotu geliyor! ŞOK 12 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL 

Aprilla Sinek Öldürücü Raket 129 TL 

Aprilla Sinek Kovucu 179 TL   

Kreuzer Sinek Kapanı 399 TL 

Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 499 TL 

Polisan Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 399 TL 

3 Basamaklı Merdiven 799 TL 

PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL 

Sprey Boya 400 ml 75 TL 

Saplı Rulo 20 cm 75 TL 

Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 numara 25 TL 

Linea 5'li Banyo Seti 299 TL 

Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 179 TL 

Masajlı Duş Başlığı Seti 149 TL  

Halı Bandı Çift Taraflı Bez 25 TL 

Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL 

Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 50 TL 

Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 75 TL 

Yapışkanlı Gider Filtresi 25 TL 

Nano Bant Magic Tape 25 TL 

Duct Tape-Tamir Bandı 25 TL 
 
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri; 

Pure Baby Bebek Islak Havlu 4x50 adet 50 TL 

Pril Losyon Aloe Vera 1405 ml / Bulaşık Deterjanı Limon / Elma 1306 ml 85 TL 

Torku Çıtır Gofret Mini 240 g 49 TL 

Sleepy Bionatural Hijyenik Ped 35 TL 

Şölen Papita Sütlü / Karamelli 120 g 40 TL 

WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 150 ml 100 TL 

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