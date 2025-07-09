ŞOK markete Cam Silme Robotu geliyor! ŞOK 12 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 12 Temmuz Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 12 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 12 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 12 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Kiwi Cam Silme Robotu 3.499 TL
Aprilla Sinek Öldürücü Raket 129 TL
Aprilla Sinek Kovucu 179 TL
Kreuzer Sinek Kapanı 399 TL
Polisan Quartz Tavan Boyası 17,5 kg 499 TL
Polisan Quartz İç Cephe Boyası 10 kg 399 TL
3 Basamaklı Merdiven 799 TL
PiranTech Buharlı Temizlik Makinesi 4.290 TL
Sprey Boya 400 ml 75 TL
Saplı Rulo 20 cm 75 TL
Plastik Saplı Kestirme Fırça 2 numara 25 TL
Linea 5'li Banyo Seti 299 TL
Turbo Pervaneli 5 Fonksiyonlu Duş Başlığı Seti 179 TL
Masajlı Duş Başlığı Seti 149 TL
Halı Bandı Çift Taraflı Bez 25 TL
Çift Taraflı Köpük Bant 25 TL
Ultra Clear Sızdırmazlık Bandı 50 TL
Banyo ve Mutfak İçin Sızdırmazlık Bandı 75 TL
Yapışkanlı Gider Filtresi 25 TL
Nano Bant Magic Tape 25 TL
Duct Tape-Tamir Bandı 25 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;
Pure Baby Bebek Islak Havlu 4x50 adet 50 TL
Pril Losyon Aloe Vera 1405 ml / Bulaşık Deterjanı Limon / Elma 1306 ml 85 TL
Torku Çıtır Gofret Mini 240 g 49 TL
Sleepy Bionatural Hijyenik Ped 35 TL
Şölen Papita Sütlü / Karamelli 120 g 40 TL
WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey 150 ml 100 TL