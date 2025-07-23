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  4. ŞOK markete Mini Print Kamera geliyor! ŞOK 26 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK markete Mini Print Kamera geliyor! ŞOK 26 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 26 Temmuz Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 26 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 26 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 26 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK markete Mini Print Kamera geliyor! ŞOK 26 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Gokıdy Mini Print Kamera 999 TL

Hytech HY-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL 

Rampage KB-RX77 Runner Oyuncu Klavye 749 TL 

RGB-TYPE-C Rampage Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL 

Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL 

Hot Wheels Tekli Araba 75 TL 

Gokidy Su Halka Oyunu 100 TL 

Uzaktan Kumandalı Pick-Up 449 TL 

Luvlie Spor Şıklığı 399 TL 

Ahşap Yapboz 100 TL 

Minik Dostum Seyahat Çantası 100 TL 

Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL 

Kalkanlı Su Atıcı 129 TL 

Pervaneli Su Atıcı 129 TL 

Serbest Teker Araç Seti 75 TL 

Havuzlu Balık Yakalama Seti 179 TL 

Sevimli Su Atıcı 149 TL 

Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL 

Sihirli Halka Köpük Oyunu 119 TL 

Asa Köpük 39,95 TL  

Serbest Teker Araç Seti 75 TL 

 Sevimli Su Atıcı 149 TL 

Hazneli Su Atıcı 199 TL 

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;

Sensodyne 50 ml Tam Koruma Beyazlatıcılı Diş Macunu 70 TL 

Sensodyne 1+1 Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 80 TL 

Ülker 184 gr Biskrem Extra Kakaolu 29 TL 

Nesquik 310 gram Çokokare 60 TL 

Selpak 6’lı Yağ Emici Havlu 75 TL 

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