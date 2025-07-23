ŞOK markete Mini Print Kamera geliyor! ŞOK 26 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 26 Temmuz Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 26 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 26 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 26 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Gokıdy Mini Print Kamera 999 TL
Hytech HY-X6 Story Siyah Gaming Oyuncu Mouse 199 TL
Rampage KB-RX77 Runner Oyuncu Klavye 749 TL
RGB-TYPE-C Rampage Işıklı Şarj İstasyonu 599 TL
Rookie Led Tekerlekli Scooter 699 TL
Hot Wheels Tekli Araba 75 TL
Gokidy Su Halka Oyunu 100 TL
Uzaktan Kumandalı Pick-Up 449 TL
Luvlie Spor Şıklığı 399 TL
Ahşap Yapboz 100 TL
Minik Dostum Seyahat Çantası 100 TL
Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL
Kalkanlı Su Atıcı 129 TL
Pervaneli Su Atıcı 129 TL
Serbest Teker Araç Seti 75 TL
Havuzlu Balık Yakalama Seti 179 TL
Sevimli Su Atıcı 149 TL
Büyük Gırgırlı Köpük Tabanca 129 TL
Sihirli Halka Köpük Oyunu 119 TL
Asa Köpük 39,95 TL
Serbest Teker Araç Seti 75 TL
Sevimli Su Atıcı 149 TL
Hazneli Su Atıcı 199 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;
Sensodyne 50 ml Tam Koruma Beyazlatıcılı Diş Macunu 70 TL
Sensodyne 1+1 Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 80 TL
Ülker 184 gr Biskrem Extra Kakaolu 29 TL
Nesquik 310 gram Çokokare 60 TL
Selpak 6’lı Yağ Emici Havlu 75 TL