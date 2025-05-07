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  4. ŞOK markete Oyuncaklar geliyor! ŞOK 10 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK markete Oyuncaklar geliyor! ŞOK 10 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 10 Mayıs Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 10 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 10 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 10 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK markete Oyuncaklar geliyor! ŞOK 10 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! - Sayfa 1

GoKidy El Pervanesi Donuts 39,95 TL

Dollyland Luvlie ile Sanatçı Bebek 299 TL

Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 100 TL

Dollyland Lovlie Davet Şıklığı 249 TL

Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 169 TL

Blok Ev Eşyaları Serisi 119 TL

Renkli Bebekler 39,95 TL

Metal Çek Bırak Uçak 59,95 TL

 Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL

Oyuncak Köpek 299 TL

Bastır Gitsin Sevimli Yarış Arabaları 59,95 TL

Oyuncak Fil 199 TL

Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 59,95 TL

Metal Çek Bırak Tesla Araba 129 TL

 Ahşap Yapbozu 119 TL

Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL

Pilsan Blok İş Makineleri Serisi 200 TL 

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler;

Superfresh Superton 3×75 gr 90 TL

Super Maylo Dev Havlu 35 TL

Fairy Losyon 1500 ml 89 TL

Şölen Bombastic 5’li 49 TL

Colgate Optic White Diş Macunu 2×50 ml 99 TL

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