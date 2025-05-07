ŞOK markete Oyuncaklar geliyor! ŞOK 10 Mayıs 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 10 Mayıs Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 10 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 10 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 10 Mayıs hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
GoKidy El Pervanesi Donuts 39,95 TL
Dollyland Luvlie ile Sanatçı Bebek 299 TL
Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 100 TL
Dollyland Lovlie Davet Şıklığı 249 TL
Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 169 TL
Blok Ev Eşyaları Serisi 119 TL
Renkli Bebekler 39,95 TL
Metal Çek Bırak Uçak 59,95 TL
Çılgın Motorlu Hayvanlar 100 TL
Oyuncak Köpek 299 TL
Bastır Gitsin Sevimli Yarış Arabaları 59,95 TL
Oyuncak Fil 199 TL
Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 59,95 TL
Metal Çek Bırak Tesla Araba 129 TL
Ahşap Yapbozu 119 TL
Barbieland Mini Bebek ve Aracı 249 TL
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 300 TL
Pilsan Blok İş Makineleri Serisi 200 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler;
Superfresh Superton 3×75 gr 90 TL
Super Maylo Dev Havlu 35 TL
Fairy Losyon 1500 ml 89 TL
Şölen Bombastic 5’li 49 TL
Colgate Optic White Diş Macunu 2×50 ml 99 TL