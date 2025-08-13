ŞOK markete Oyuncaklar geliyor! ŞOK 16 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 16 Ağustos Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 16 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 16 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 16 Ağustos hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Gokidy Halkalı Araba 89,95 TL
Oyuncak Fil 149 TL
Büyük Balık Olta Seti 75 TL
Graffiti Desenli Su Atıcı 75 TL
Sürtmeli Graffiti Desenli Motosiklet 100 TL
Sevimli Dino Projeksiyon Saat 119 TL
Dollyland Minkie Deniz Kızı Seti 100 TL
Sünger Top Atıcı 100 TL
Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL
Dollyland Luvlie İle Sanatçı Bebek 219 TL
Dollyland Minkie İle Araba Yolculuğu 249 TL
Römorklu Metal İş Araçları Seti 169 TL
Blok Metal Çek-Bırak Off Road Araç 149 TL
Lisanslı Tekli Köpük 12,50 TL
Dollyland Minkie Gözlüklü Minnoşlar 129 TL
Dollyland Minkie Şatolu Prenses Partisi 169 TL
Barbieland Mini Bebek ve Aracı 219 TL
Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 279 TL
Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 549 TL
Pilsan Bultaklı İlk Arabam 349 TL
Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 199 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünleri;
Red Bull 4x250 ml 135 TL
Ülker Çizi Kraker 6'lı 50 TL
Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml 99 TL
Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 99 TL
Johnson's Bebek Şampuanı 750 ml 99 TL