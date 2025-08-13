  1. Ekonomim
ŞOK markete Oyuncaklar geliyor! ŞOK 16 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 16 Ağustos Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 16 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 16 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 16 Ağustos hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

Gokidy Halkalı Araba 89,95 TL

Oyuncak Fil 149 TL

Büyük Balık Olta Seti 75 TL

Graffiti Desenli Su Atıcı 75 TL

Sürtmeli Graffiti Desenli Motosiklet 100 TL

Sevimli Dino Projeksiyon Saat 119 TL

Dollyland Minkie Deniz Kızı Seti 100 TL

Sünger Top Atıcı 100 TL

Uzaktan Kumandalı Off-Road Araç 699 TL

Dollyland Luvlie İle Sanatçı Bebek 219 TL 

Dollyland Minkie İle Araba Yolculuğu 249 TL 

Römorklu Metal İş Araçları Seti 169 TL

Blok Metal Çek-Bırak Off Road Araç 149 TL

Lisanslı Tekli Köpük 12,50 TL

Dollyland Minkie Gözlüklü Minnoşlar 129 TL

Dollyland Minkie Şatolu Prenses Partisi 169 TL

Barbieland Mini Bebek ve Aracı 219 TL

Hot Wheels Akrobasi Pisti Yarış Seti 279 TL

Hot Wheels Şampiyonluk Parkuru Çeşitleri 549 TL

Pilsan Bultaklı İlk Arabam 349 TL

Pilsan 120 Parça Micro Blok Set 199 TL
 
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünleri;

Red Bull 4x250 ml 135 TL

Ülker Çizi Kraker 6'lı 50 TL

Yumoş Uzman Serisi Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 1200 ml 99 TL

Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 99 TL

Johnson's Bebek Şampuanı 750 ml 99 TL 

