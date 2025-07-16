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ŞOK markete Şarjlı Oto Süpürgesi geliyor! ŞOK 19 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 19 Temmuz Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 19 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 19 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 19 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK markete Şarjlı Oto Süpürgesi geliyor! ŞOK 19 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Aprilla Şarjlı Oto Süpürgesi 499 TL 

Motosiklet Örtü Brandası 299 TL 

Motosiklet Sele Brandası 75 TL 

Oto Güneşlik Brandası 299 TL 

Yazlık Cam Suyu 3 litre 50 TL 

Tam Sentetik Motor Yağı 5W-30 3,2 Litre 499 TL 

Universal Lüks Halı Paspas 4 Mevsim 299 TL 

Valiz Etiketi 39,95 TL 

ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

ABS Büyük Boy Valiz 769 TL 

Çizik Alıcı 300 gram Pasta Cila 50 TL 

Pasta Cila 300 gram 50 TL 

Torpido 2’li Bakım Seti 50 TL 

Konsantre 450 ml Cam Suyu Mango 50 TL 

Motor Temizleme Spreyi 500 ml 100 TL 

Lastik Tamir Kiti 450 ml 75 TL 

Fren Balata 500 ml Temizleme Spreyi 75 TL 

Araç Bakım Ürünleri 500 ml 50 TL 

Klasik Roman Çeşitleri 59,95 TL 
 
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri 

Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml / Roll On Çeşitleri 50 ml 110 TL 

Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü Tüm Renkliler 145 TL 

Ülker Kremalı Bisküvi 8’li 49 TL 

Sleepy Sensitive Islak Havlu 4×70 adet 75 TL 

Molped Pure&Soft Süper Fırsat 18’li 65 TL 

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