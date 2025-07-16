ŞOK markete Şarjlı Oto Süpürgesi geliyor! ŞOK 19 Temmuz 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 19 Temmuz Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 19 Temmuz onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 19 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 19 Temmuz hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Aprilla Şarjlı Oto Süpürgesi 499 TL
Motosiklet Örtü Brandası 299 TL
Motosiklet Sele Brandası 75 TL
Oto Güneşlik Brandası 299 TL
Yazlık Cam Suyu 3 litre 50 TL
Tam Sentetik Motor Yağı 5W-30 3,2 Litre 499 TL
Universal Lüks Halı Paspas 4 Mevsim 299 TL
Valiz Etiketi 39,95 TL
ABS Orta Boy Valiz 679 TL
ABS Kabin Boy Valiz 579 TL
ABS Büyük Boy Valiz 769 TL
Çizik Alıcı 300 gram Pasta Cila 50 TL
Pasta Cila 300 gram 50 TL
Torpido 2’li Bakım Seti 50 TL
Konsantre 450 ml Cam Suyu Mango 50 TL
Motor Temizleme Spreyi 500 ml 100 TL
Lastik Tamir Kiti 450 ml 75 TL
Fren Balata 500 ml Temizleme Spreyi 75 TL
Araç Bakım Ürünleri 500 ml 50 TL
Klasik Roman Çeşitleri 59,95 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri
Rexona Deodorant Çeşitleri 150 ml / Roll On Çeşitleri 50 ml 110 TL
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı Argan Özü Tüm Renkliler 145 TL
Ülker Kremalı Bisküvi 8’li 49 TL
Sleepy Sensitive Islak Havlu 4×70 adet 75 TL
Molped Pure&Soft Süper Fırsat 18’li 65 TL