ŞOK ve A101'e bugün hangi ürünler geliyor? (ŞOK VE A101 3 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGLARI)
ŞOK ve A101'de hafta sonu indirimleri sürüyor. ŞOK ve A101'de bugün indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK ve A101'de bugün hangi ürünlerde indirim var? ŞOK ve A101 3 Mayıs Cumartesi indirimli ürünleri sizler için hazırladık. İşte, ŞOK ve A101 indirimli aktüel ürünler katalogları...
ŞOK KASA ARKASI ÜRÜNLER
EMOTION LOVE / DETOKS FLORAL DEODORANT 150 ML + DURU BADY SCRUB DUŞ JELİ 250 ML
Fiyat: 135 TL
ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8'Lİ PAKET
Fiyat: 49 TL
TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G
Fiyat: 345 TL
ORKID PLATINUM ÖZEL SERİ GECE 24'LÜ
Fiyat: 125 TL
BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40'LI
Fiyat: 175 TL
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