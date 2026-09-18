ŞOK YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: BU HAFTA GELECEK ÜRÜNLER BELLİ OLDU! (ŞOK 19-22 EYLÜL)
ŞOK Market, 19-22 Eylül tarihleri arasında geçerli yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu hafta hem çocukları sevindirecek oyuncaklar ve çocuk açılır koltukları hem de evde tadilat yapacaklar için duvar boyaları raflara geliyor. Özellikle tamirat meraklılarının ilgisini çekecek Aprilla marka katlanabilir şarjlı vidalama, şarjlı polisaj makinesi, darbeli matkap, şarjlı budama makası, dekupaj testere ve silikon tabancası uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca hafta boyunca 50 TL ve üzeri alışverişlerde dev kasa arkası fırsatları da tüketicileri bekliyor. Kampanyayı kaçırmayın.
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 149 TL
SLEEPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 100’LÜ
Fiyat: 79 TL
MOLPED 2’Lİ AVANTAJ PAKETİ 40’LI
Fiyat: 199 TL
OREO CLASSIC VANİLYA/ÇİKOLATA AROMALI DOLGULU KAKAOLU BİSKÜVİ 228 G
Fiyat: 99 TL
ÜLKER DANKEK PÖTİ MUFFİN SADE KEK 20X24 G
Fiyat: 99 TL
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APRİLLA KATLANABİLİR ŞARJLI VİDALAMA
Fiyat: 499 TL
APRİLLA ŞARJLI POLİSAJ MAKİNESİ
Fiyat: 850 TL
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