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  4. ŞOK'a 10 Mayıs Cumartesi günü Barbie Bebek geliyor! (ŞOK 10-13 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK'a 10 Mayıs Cumartesi günü Barbie Bebek geliyor! (ŞOK 10-13 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli Barbie bebekler ve birçok oyuncak raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 10-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 10-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 10-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a 10 Mayıs Cumartesi günü Barbie Bebek geliyor! (ŞOK 10-13 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

BARBIE PARTİ BEBEKLERİ (30 CM)

Fiyat: 299 TL

BARBIELAND MİNİ BEBEK VE ARACI

Fiyat: 249 TL

MİNNOŞ ÇEK BIRAK ŞEHİR ARAÇLARI

(POLİS-TAKSİ-AMBULANS-OKUL OTOBÜSÜ)

Fiyat: 59,95 TL

METAL ÇEK BIRAK UÇAK (11 CM)

Fiyat: 59,95 TL

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ŞOK'a 10 Mayıs Cumartesi günü Barbie Bebek geliyor! (ŞOK 10-13 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ŞOK KASA ARKASI ÜRÜNLER

SÜPERTON 3X75 GRAM

Fiyat: 90 TL

SÜPER MAYLO DEV HAVLU 

Fiyat: 35 TL

FAIRY LOSYON BULAŞIK DETERJANI 1500 ML

Fiyat: 89 TL

ŞÖLEN BOOMBASTIC FINDIKLI/HİNDİSTAN CEVİZLİ 175 GRAM

Fiyat: 49 TL

COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU 50X2 ML

Fiyat: 99 TL

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