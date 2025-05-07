ŞOK'a 10 Mayıs Cumartesi günü Barbie Bebek geliyor! (ŞOK 10-13 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli Barbie bebekler ve birçok oyuncak raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 10-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 10-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 10-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BARBIE PARTİ BEBEKLERİ (30 CM)
Fiyat: 299 TL
BARBIELAND MİNİ BEBEK VE ARACI
Fiyat: 249 TL
MİNNOŞ ÇEK BIRAK ŞEHİR ARAÇLARI
(POLİS-TAKSİ-AMBULANS-OKUL OTOBÜSÜ)
Fiyat: 59,95 TL
METAL ÇEK BIRAK UÇAK (11 CM)
Fiyat: 59,95 TL
ŞOK KASA ARKASI ÜRÜNLER
SÜPERTON 3X75 GRAM
Fiyat: 90 TL
SÜPER MAYLO DEV HAVLU
Fiyat: 35 TL
FAIRY LOSYON BULAŞIK DETERJANI 1500 ML
Fiyat: 89 TL
ŞÖLEN BOOMBASTIC FINDIKLI/HİNDİSTAN CEVİZLİ 175 GRAM
Fiyat: 49 TL
COLGATE OPTIC WHITE DİŞ MACUNU 50X2 ML
Fiyat: 99 TL