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  4. ŞOK’a 12 Temmuz Cumartesi günü Boya Malzemeleri geliyor! (ŞOK 12-15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a 12 Temmuz Cumartesi günü Boya Malzemeleri geliyor! (ŞOK 12-15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 12-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 12-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 12-15 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 12-15 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a 12 Temmuz Cumartesi günü Boya Malzemeleri geliyor! (ŞOK 12-15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

QUARTZ TAVAN BOYASI 17,5 KG

Fiyat: 499 TL

QUARTZ İÇ CEPHE BOYASI KUMSAL BEJ / MARJİNAL GRİ 10 KG

Fiyat: 399 TL

SPREY BOYA SİYAH / BEYAZ / GRİ 400 ML

Fiyat: 75 TL

SAPLI RULO FIRÇA 20 CM

Fiyat: 75 TL

PLASTİK SAPLI KESTİRME FIRÇA 2 NUMARA

Fiyat: 25 TL

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ŞOK’a 12 Temmuz Cumartesi günü Boya Malzemeleri geliyor! (ŞOK 12-15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

PURE BABY BEBEK ISLAK HAVLU 4X50 ADET

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 50 TL

PRİL LOSYON ALOE VERA 1405 ML / BULAŞIK DETERJANI LİMON / ELMA 1306 ML

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 85 TL

TORKU ÇITIR GOFRET MİNİ 240 GRAM

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 49 TL

SLEEPY BİONATURAL HİJYENİK PED

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 35 TL

ŞÖLEN PAPİTA SÜTLÜ/KARAMELLİ 120 GRAM

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 40 TL

WD-40 YAĞLAMA VE PAS SÖKÜCÜ SPREY 150 ML

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 100 TL

 

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