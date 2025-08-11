ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU)
ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU)
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 13-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 9-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ
Fiyat: 5,990 TL
LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 799 TL
LÜKS KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 1,190 TL
KAMP TABURESİ
Fiyat: 79,50 TL
SUPERFRESH PATATES 1 KG
Fiyat: 119 TL
ANADOLU MUTFAĞI KURU FASULYE
Fiyat: 52,90 TL
RİNSO SIVI DETERJAN 5 L
Fiyat: 179 TL
DURU DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 19,90 TL
