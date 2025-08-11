  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU)

ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 13-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 9-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU) - Sayfa 1

SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ

Fiyat: 5,990 TL

LİNDA SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 799 TL

1 | 8
ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU) - Sayfa 2

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,190 TL

KAMP TABURESİ

Fiyat: 79,50 TL

2 | 8
ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU) - Sayfa 3

SUPERFRESH PATATES 1 KG

Fiyat: 119 TL

ANADOLU MUTFAĞI KURU FASULYE

Fiyat: 52,90 TL

3 | 8
ŞOK'a 13 Ağustos Çarşamba günü Singer Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 KATALOĞU) - Sayfa 4

RİNSO SIVI DETERJAN 5 L

Fiyat: 179 TL

DURU DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 19,90 TL

4 | 8