  4. ŞOK’a 16 Ağustos Cumartesi günü Oyuncak geliyor! (ŞOK 16-19 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 16-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 16-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

HALKALI ARABA

Fiyat: 89,95 TL

MÜZİKLİ OYUNCAK FİL

Fiyat: 149 TL

DOLLYLAND MINKIE İLE ARABA YOLCULUĞU

Fiyat: 249 TL

LİSANSLI TEKLİ KÖPÜK

Fiyat: 12,50 TL

ŞAMPİYONLUK PARKURU ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 549 TL

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

REDBULL 4X250 ML

Fiyat: 135 TL

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6'LI

Fiyat: 50 TL

YUMOŞ UZMAN SERİSİ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML

Fiyat: 199 TL

JOHNSON'S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 99 TL

