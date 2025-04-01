ŞOK’a 2 Nisan Çarşamba günü şarjlı dik süpürge geliyor! (ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK markete 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde şarjlı dik süpürge ve daha birçok ürün geliyor. Peki, ŞOK’ta çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 2 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 2 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
PIRANTECH ES92 ŞARJLI DİK SÜPÜRGE
Ürün bilgileri
- 165 watt
- 2200 mAh kapasiteli batarya kapasitesi
- 9 ila 12 kilopascal emiş gücü
- LED aydınlatmalı
- Köşe bucak temizlik için tasarlanmış kenarköşe aparat seti
Fiyat: 2,999 TL
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