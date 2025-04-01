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  4. ŞOK’a 2 Nisan Çarşamba günü şarjlı dik süpürge geliyor! (ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a 2 Nisan Çarşamba günü şarjlı dik süpürge geliyor! (ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK markete 2 Nisan 2025 Çarşamba tarihinde şarjlı dik süpürge ve daha birçok ürün geliyor. Peki, ŞOK’ta çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 2 Nisan 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 2 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK’a 2 Nisan Çarşamba günü şarjlı dik süpürge geliyor! (ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PIRANTECH ES92 ŞARJLI DİK SÜPÜRGE

Ürün bilgileri

- 165 watt

- 2200 mAh kapasiteli batarya kapasitesi

- 9 ila 12 kilopascal emiş gücü

- LED aydınlatmalı

- Köşe bucak temizlik için tasarlanmış kenarköşe aparat seti

Fiyat: 2,999 TL

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ŞOK’a 2 Nisan Çarşamba günü şarjlı dik süpürge geliyor! (ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

GEZER TERLİK ÇEŞİTLERİ (KADIN/ERKEK)

Fiyat: 109 TL

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ŞOK’a 2 Nisan Çarşamba günü şarjlı dik süpürge geliyor! (ŞOK 2-8 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SLEEPY EXTRA 2'Lİ FIRSAT PAKETİ BEBEK BEZİ ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 259 TL

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