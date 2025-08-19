  1. Ekonomim
  4. ŞOK'a 20 Ağustos Çarşamba günü Dijital Yazı Tahtası geliyor! (ŞOK 20 AĞUSTOS-9 EYLÜL KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 20 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 20 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Ağustos-9 Eylül 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 20 Ağustos-9 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu…

FABER CASTELL KEÇELİ KALEM 12’Lİ

Fiyat: 99,95 TL

LECTOR  A4 EL İŞİ KAĞIDI 10’LU

Fiyat: 12,95 TL

EPSON ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Fiyat: 5,299 TL

EVEREST DİJİTAL YAZI TAHTASI

Fiyat: 119 TL

A4 30 YAPRAK KARTON KAPAK MÜZİK DEFTERİ

Fiyat: 14,95 TL

CİLTLİ 80 YAPRAK SERT KAPAK DEFTER ÇİZGİLİ/KARELİ

Fiyat: 39,95 TL

PRİTT UZUN KURU BOYA 12’Lİ

Fiyat: 119 TL

KIRILMAZ CETVEL

Fiyat: 12,95 TL

