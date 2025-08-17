  1. Ekonomim
  4. ŞOK'a 20 Ağustos Çarşamba günü Kırtasiye malzemeleri geliyor! (ŞOK 20 AĞUSTOS-9 EYLÜL KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 20 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 20 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 20 Ağustos-9 Eylül 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 20 Ağustos-9 Eylül 2025 aktüel ürünler kataloğu…

RAMPAGE KB-RX77 RUNNER OYUNCU KLAVYE

Fiyat: 749 TL

DIENNI BODRUM ÇALIŞMA MASASI

Fiyat: 1,399 TL

CHARM OKUL ÇANTASI 

Fiyat: 599 TL

ÇİFT GÖZLÜ KALEM ÇANTASI

Fiyat: 100 TL

FABER CASTELL DESENLİ KURŞUN KALEM 6'LI

Fiyat: 69,95 TL

FABER CASTELL SINAV SİLGİSİ 4'LÜ

Fiyat: 44,95 TL

METAL KALEMLİK

Fiyat: 21,95 TL

BESLENME KABI 2 KATLI

Fiyat: 75 TL

