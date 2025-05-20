ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli cam ankastre set ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu...
ALPİNA CAM ANKASTRE SET
Ürün bilgileri
Ankastre Ocak
• 4 Gözü gazlı •Doğalgaz ve LPG uyumlu
•Gaz kesme emniyeti •Otomatik ateşleme
•Emaye ızgara •Temperli cam
•Yüksek verimli yanış
Ankastre Fırın
• Kolay çıkarılabilir çift cam •Siyah emaye
• A Sınıfı enerji • 3+1 Fonksiyon • 1 Tepsi, 1 Izgara
• Fırın içi aydınlatma lambası
• 9 cm kontrol paneli • 75 Litre geniş hacim
Ankastre Davlumbaz
• 3 Kademeli kontrol paneli
•60 cm genişlik
•Push button
•450 m³/h
• Led aydınlatma
•56 Dba ses seviyesi
Fiyat: 6,499 TL
PAPİLLA ROGNER WOK TAVA 28 CM
Fiyat: 319 TL
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Fiyat: 75 TL
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Adet fiyatı: 179 TL
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GLISS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML
Fiyat: 89,90 TL