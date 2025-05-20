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  4. ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında geçerli cam ankastre set ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 21 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 21 Mayıs-10 Haziran aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ALPİNA CAM ANKASTRE SET

Ürün bilgileri

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı •Doğalgaz ve LPG uyumlu
•Gaz kesme emniyeti •Otomatik ateşleme
•Emaye ızgara •Temperli cam
•Yüksek verimli yanış

Ankastre Fırın

• Kolay çıkarılabilir çift cam •Siyah emaye
• A Sınıfı enerji • 3+1 Fonksiyon • 1 Tepsi, 1 Izgara
• Fırın içi aydınlatma lambası
• 9 cm kontrol paneli • 75 Litre geniş hacim

Ankastre Davlumbaz

• 3 Kademeli kontrol paneli
•60 cm genişlik
•Push button
•450 m³/h
• Led aydınlatma
•56 Dba ses seviyesi

Fiyat: 6,499 TL

PAPİLLA ROGNER WOK TAVA 28 CM

Fiyat: 319 TL

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ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BAMBU KESİM TAHTASI 30X20 CM

Fiyat: 75 TL

KELEPÇELİ KEK KALIBI/BORULU KEK KALIBI 26 CM

Adet fiyatı: 179 TL

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ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

BİNGO MATİK TOZ ÇAMAŞIR DETERJANI 10 KG

Fiyat: 319 TL

GLISS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 400 ML

Fiyat: 89,90 TL

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ŞOK'a 21 Mayıs Salı günü Cam Ankastre Set geliyor! (ŞOK 21 MAYIS-10 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

PİLSAN SMART BİSİKLET 

Ürün bilgileri

Maksimum taşıma kapasitesi: 35 kg

Fiyat: 599 TL

16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Ürün bilgileri

Mavi / pembe renk seçenekleri

Yüksek kalite kalın çelik maşa

Ön ve arka çamurluk

Astarlı boya

Sepetli

Tam kapalı zincir koruma

Fiyat: 2,990 TL

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