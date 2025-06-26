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  4. ŞOK’a 28 Haziran Cumartesi günü Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 28 HAZİRAN-1 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’a 28 Haziran Cumartesi günü Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 28 HAZİRAN-1 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 28 Haziran-1 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 28 Haziran-1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a 28 Haziran Cumartesi günü Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 28 HAZİRAN-1 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ M3405

 Ürün bilgileri

Tek adımda ilmek açma

Otomatik iplik takma

Esnek kumaş dikişi

Geri dikiş

Düğme, fermuar ve overlok dikişi, çift iğne ile yan yana paralel dikiş

Kontrol edilebilen dikiş uzunluğu

Yarım devir

Çevrilebilir desen seçici

Fiyat: 5,990 TL

PİLSAN PLASTİK TOP 50’Lİ

Fiyat: 100 TL

ÇIKARTMALI ETKİNLİK KİTAPLARI

Fiyat: 54,95 TL

PVC FUTBOL TOPU 15 CM

Fiyat: 75 TL

 

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ŞOK’a 28 Haziran Cumartesi günü Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 28 HAZİRAN-1 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

ŞOK’TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

SÜPER MAYLO DEV HAVLU

Fiyat: 35 TL

KOTEX ULTRA KANATLI GECE 16’LI / NATURAL GECE 14’LÜ

Fiyat: 70 TL

BİNGO SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİ / SİYAH

Fiyat: 99 TL

ÜLKER İKRAM FINDIKLI 6’LI

Fiyat: 65 TL

SOLO BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI

Fiyat: 75 TL

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