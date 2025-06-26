ŞOK’a 28 Haziran Cumartesi günü Dikiş Makinesi geliyor! (ŞOK 28 HAZİRAN-1 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 28 Haziran-1 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 28 Haziran-1 Temmuz aktüel ürünler kataloğu…
SİNGER DİKİŞ MAKİNESİ M3405
Ürün bilgileri
Tek adımda ilmek açma
Otomatik iplik takma
Esnek kumaş dikişi
Geri dikiş
Düğme, fermuar ve overlok dikişi, çift iğne ile yan yana paralel dikiş
Kontrol edilebilen dikiş uzunluğu
Yarım devir
Çevrilebilir desen seçici
Fiyat: 5,990 TL
PİLSAN PLASTİK TOP 50’Lİ
Fiyat: 100 TL
ÇIKARTMALI ETKİNLİK KİTAPLARI
Fiyat: 54,95 TL
PVC FUTBOL TOPU 15 CM
Fiyat: 75 TL
ŞOK’TA 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
SÜPER MAYLO DEV HAVLU
Fiyat: 35 TL
KOTEX ULTRA KANATLI GECE 16’LI / NATURAL GECE 14’LÜ
Fiyat: 70 TL
BİNGO SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI RENKLİ / SİYAH
Fiyat: 99 TL
ÜLKER İKRAM FINDIKLI 6’LI
Fiyat: 65 TL
SOLO BAMBU KATKILI TUVALET KAĞIDI
Fiyat: 75 TL