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ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Dijital Banyo Baskülü geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 3-6 Mayıs tarihleri arasında dijital banyo baskülü ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 3- 6 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3-6 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 3- 6 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Dijital Banyo Baskülü geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SİNBO DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Ürün bilgileri

-180 kg kapasite

-LCD ekran

-26 x 26 cm cam boyutu

Fiyat: 199 TL

SLAZENGER PİLATES TOPU

Ürün bilgileri

-Dayanıklı PVC malzemeden üretilmiştir.

-ANTI-BURST (patlamaz) özelliğe sahiptir.

-Şişirme pompası ürüne dâhildir.

-Çap: 65 cm

Fiyat: 299 TL

THE BOTTLE PİPETLİ SPORCU MATARASI 1 LİTRE

Fiyat: 149 TL

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ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Dijital Banyo Baskülü geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ŞOK KASA ARKASI ÜRÜNLER


EMOTION LOVE / DETOKS FLORAL DEODORANT 150 ML + DURU BADY SCRUB DUŞ JELİ 250 ML

Fiyat: 135 TL

ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8'Lİ PAKET

Fiyat: 49 TL

TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G

Fiyat: 345 TL

ORKID PLATINUM ÖZEL SERİ GECE 24'LÜ 

Fiyat: 125 TL

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40'LI

Fiyat: 175 TL

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