ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Dijital Banyo Baskülü geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 3-6 Mayıs tarihleri arasında dijital banyo baskülü ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 3- 6 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3-6 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 3- 6 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
SİNBO DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ
Ürün bilgileri
-180 kg kapasite
-LCD ekran
-26 x 26 cm cam boyutu
Fiyat: 199 TL
SLAZENGER PİLATES TOPU
Ürün bilgileri
-Dayanıklı PVC malzemeden üretilmiştir.
-ANTI-BURST (patlamaz) özelliğe sahiptir.
-Şişirme pompası ürüne dâhildir.
-Çap: 65 cm
Fiyat: 299 TL
THE BOTTLE PİPETLİ SPORCU MATARASI 1 LİTRE
Fiyat: 149 TL
ŞOK KASA ARKASI ÜRÜNLER
EMOTION LOVE / DETOKS FLORAL DEODORANT 150 ML + DURU BADY SCRUB DUŞ JELİ 250 ML
Fiyat: 135 TL
ÜLKER KREMALI BİSKÜVİ 8'Lİ PAKET
Fiyat: 49 TL
TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G
Fiyat: 345 TL
ORKID PLATINUM ÖZEL SERİ GECE 24'LÜ
Fiyat: 125 TL
BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40'LI
Fiyat: 175 TL