ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Pilates Egzersiz Seti geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 3-6 Mayıs tarihleri arasında pilates egzersiz seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 3- 6 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3-6 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 3- 6 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
SLAZENGER PİLATES EGZERSİZ SETİ
Ürün bilgileri
1 adet göğüs yayı
1 adet mini pilates bandı / Ölçüler: 50 x 5 x 0,5 cm
1 adet mini pilates topu / Çap: 20 cm
Fiyat: 149 TL
SLAZENGER MASAJ TABANCASI
Ürün bilgileri
LCD göstergeli dijital ekran
Ayarlanabilir 32 farklı masaj hızı kolay kontrol seviye ayarı
4 Farklı masaj başlığı
Dahili lityum batarya - düşük ses
Güçlü motor
4-6 Saat şarj süresi
Usb kablosu dahildir.
2 yıl garanti
Fiyat: 749 TL
SLAZENGER İKİ RAKET 3 TOP MASA TENİS RAKET SETİ
Ürün bilgileri
Okullarda kullanıma uygun
Özel yumuşak doku
İçerik: 2 raket + 3 top
Fiyat: 199 TL
SİNBO DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ
Ürün bilgileri
180 kg kapasite
LCD ekran
26 x 26 cm cam boyutu
Fiyat: 199 TL