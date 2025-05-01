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  4. ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Pilates Egzersiz Seti geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Pilates Egzersiz Seti geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 3-6 Mayıs tarihleri arasında pilates egzersiz seti ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 3- 6 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 3-6 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 3- 6 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK’a 3 Mayıs Cumartesi günü Pilates Egzersiz Seti geliyor! (ŞOK 3-6 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SLAZENGER PİLATES EGZERSİZ SETİ

Ürün bilgileri

1 adet göğüs yayı

1 adet mini pilates bandı / Ölçüler: 50 x 5 x 0,5 cm

1 adet mini pilates topu / Çap: 20 cm

 Fiyat: 149 TL

 SLAZENGER MASAJ TABANCASI
 

Ürün bilgileri

LCD göstergeli dijital ekran

Ayarlanabilir 32 farklı masaj hızı kolay kontrol seviye ayarı

4 Farklı masaj başlığı

Dahili lityum batarya - düşük ses

Güçlü motor

4-6 Saat şarj süresi

Usb kablosu dahildir.

2 yıl garanti

Fiyat: 749 TL

SLAZENGER İKİ RAKET 3 TOP MASA TENİS RAKET SETİ
 

Ürün bilgileri

Okullarda kullanıma uygun

Özel yumuşak doku

İçerik: 2 raket + 3 top

Fiyat: 199 TL

SİNBO DİJİTAL BANYO BASKÜLÜ

Ürün bilgileri

180 kg kapasite

LCD ekran

26 x 26 cm cam boyutu

Fiyat: 199 TL

 

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