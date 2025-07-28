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  4. ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 1

KEDİ TAŞIMA ÇANTASI

Fiyat: 299 TL

KAPALI KEDİ TUVALETİ

Fiyat: 349 TL

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ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 2

PLASTİK KOLTUK

Fiyat: 149 TL

ÖRGÜ KOLTUK

Fiyat: 399 TL

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ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 3

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,190 TL

DESENLİ KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 329 TL

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ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER) - Sayfa 4

MİNTAX BULAŞIK DETERJANI 4 KG

Fiyat: 99 TL

MİNTAX YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 4 KG

Fiyat: 89 TL

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