ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK'a 30 Temmuz Çarşamba günü Kamp Malzemeleri geliyor! (ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
KEDİ TAŞIMA ÇANTASI
Fiyat: 299 TL
KAPALI KEDİ TUVALETİ
Fiyat: 349 TL
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PLASTİK KOLTUK
Fiyat: 149 TL
ÖRGÜ KOLTUK
Fiyat: 399 TL
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LÜKS KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 1,190 TL
DESENLİ KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 329 TL
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MİNTAX BULAŞIK DETERJANI 4 KG
Fiyat: 99 TL
MİNTAX YOĞUN ÇAMAŞIR SUYU 4 KG
Fiyat: 89 TL
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