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  4. ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a 7 Mayıs Çarşamba günü kahve makinesi geliyor. Ayrıca 7-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 7-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 7-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 7-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ARZUM BONJOUR FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Ürün bilgileri

1,25 Lt. kapasiteli cam sürahi (10-12 Fincan)

Damlatma önleyici sistem

Rahat temizlik için kolay çıkarılabilir filtre

Kahveyi uzun süre sıcak tutan ısıtıcı taban

Kahve ölçü kaşığı,

Açma/kapama düğmesi ve güç ışığı
800 W

Fiyat: 1,599 TL

ARZUM MINIO DUO 2'Lİ KAHVE MAKİNESİ

Ürün bilgileri

• Akıllı pişirme sensörü ile taşma önleyici sistem

Ağır ateşte ideal pişirme

•Özel su geçirmez teknolojisi ile yıkanabilir cezve

•Pişirme süreçlerini bildiren sesli ve ışıklı uyarı sistemi

Arzum Okka kaşığı

Fiyat: 2,499 TL

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ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ARZUM NUVO SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Ürün bilgileri

2200 W, 2 hız, 3 ısı ayarı

Doğal dalgaları canlandıran difüzör

Dar kurutma başlığı

Pratik asma halkası

Fiyat: 999 TL

BRAUN SATIN HAIR 7 AS 720 SAÇ FIRÇASI

Ürün bilgileri

Soğuk üfleme

700 W

Kurutma ve şekil verme

Fiyat: 1,899 TL

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ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ZEYTİNYAĞI VE YOĞURTTA YÜZDE 11 İNDİRİM!

RIO RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 LİTRE

Fiyat: 349 TL

MİS YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 GRAM

Fiyat: 79,50 TL

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ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ŞOK'TA ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL ÜRÜNLER

MAYBELLINE NEW YORK ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM

MAYBELLINE NEW YORK SUNKISSER LİKİT ALLIK

Fiyat: 289 TL

MAYBELLINE NEW YORK SUPER STAY CRAYON KALEM RUH (10 NUMARA/20 NUMARA)

Fiyat: 239 TL

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