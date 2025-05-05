ŞOK'a 7 Mayıs Çarşamba günü Kahve Makinesi geliyor! (ŞOK 7-13 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’a 7 Mayıs Çarşamba günü kahve makinesi geliyor. Ayrıca 7-13 Mayıs tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 7-13 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 7-13 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 7-13 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
ARZUM BONJOUR FİLTRE KAHVE MAKİNESİ
Ürün bilgileri
1,25 Lt. kapasiteli cam sürahi (10-12 Fincan)
Damlatma önleyici sistem
Rahat temizlik için kolay çıkarılabilir filtre
Kahveyi uzun süre sıcak tutan ısıtıcı taban
Kahve ölçü kaşığı,
Açma/kapama düğmesi ve güç ışığı
800 W
Fiyat: 1,599 TL
ARZUM MINIO DUO 2'Lİ KAHVE MAKİNESİ
Ürün bilgileri
• Akıllı pişirme sensörü ile taşma önleyici sistem
Ağır ateşte ideal pişirme
•Özel su geçirmez teknolojisi ile yıkanabilir cezve
•Pişirme süreçlerini bildiren sesli ve ışıklı uyarı sistemi
Arzum Okka kaşığı
Fiyat: 2,499 TL
ARZUM NUVO SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Ürün bilgileri
2200 W, 2 hız, 3 ısı ayarı
Doğal dalgaları canlandıran difüzör
Dar kurutma başlığı
Pratik asma halkası
Fiyat: 999 TL
BRAUN SATIN HAIR 7 AS 720 SAÇ FIRÇASI
Ürün bilgileri
Soğuk üfleme
700 W
Kurutma ve şekil verme
Fiyat: 1,899 TL
ZEYTİNYAĞI VE YOĞURTTA YÜZDE 11 İNDİRİM!
RIO RIVIERA ZEYTİNYAĞI 2 LİTRE
Fiyat: 349 TL
MİS YARIM YAĞLI YOĞURT 2500 GRAM
Fiyat: 79,50 TL