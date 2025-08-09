  1. Ekonomim
ŞOK'a 9 Ağustos Cumartesi günü Akülü Araba geliyor (ŞOK 9-12 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 1

FORTUNE AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA

Fiyat: 7,990 TL

 AKSESUARLI SEVİMLİ AT ÇİFTLİĞİ

Fiyat: 75 TL

 MİNNOŞ ÇEK BIRAK ŞEHİR ARAÇLARI

Fiyat: 50 TL

 DOLLYLAND MİNNOŞLAR TATLI ARKADAŞIM

Fiyat: 129 TL

ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 149 TL

TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G

Fiyat: 75 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA

Fiyat: 159 TL

KOTEX ULTRA GECE 16'LI+YOUNG GÜNDÜZ 7'Lİ ANNE&KIZ PAKETİ

Fiyat: 90 TL

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 110 TL

