ŞOK’a 9 Ağustos Cumartesi günü Akülü Araba geliyor (ŞOK 9-12 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
FORTUNE AKÜLÜ UZAKTAN KUMANDALI ARABA
Fiyat: 7,990 TL
AKSESUARLI SEVİMLİ AT ÇİFTLİĞİ
Fiyat: 75 TL
MİNNOŞ ÇEK BIRAK ŞEHİR ARAÇLARI
Fiyat: 50 TL
DOLLYLAND MİNNOŞLAR TATLI ARKADAŞIM
Fiyat: 129 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 149 TL
TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G + MAYONEZ 345 G
Fiyat: 75 TL
PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA
Fiyat: 159 TL
KOTEX ULTRA GECE 16'LI+YOUNG GÜNDÜZ 7'Lİ ANNE&KIZ PAKETİ
Fiyat: 90 TL
DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L
Fiyat: 110 TL