ŞOK’a 9 Ağustos Cumartesi günü Su Kaydırağı geliyor! (ŞOK 9-12 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 9-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 9-12 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

PİLSAN KATLANABİLİR SU KAYDIRAĞI

Fiyat: 749 TL

İŞ ARAÇLARI

Fiyat: 129 TL

BARBIE DENİZ KIZI/KARİYER BEBEKLERİ

Fiyat: 199 TL

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

BIOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 149 TL

TAT SIKI DOSTLAR KETÇAP 390 G+MAYONEZ 345 G

Fiyat: 75 TL

PERSİL JEL DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA

Fiyat: 159 TL

KOTEX ULTRA GECE 16'LI+YOUNG GÜNDÜZ 7'Lİ ANNE&KIZ PAKETİ

Fiyat: 90 TL

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 110 TL

