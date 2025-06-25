ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 28 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 28 Haziran Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 28 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 28 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 28 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL
Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL
Gokidy Pompalı Balonlu Araba 399 TL
25'li Su Bombası Balon 14,95 TL
Sünger Top Atıcı 129 TL
Eva Hayvan Figürlü Su Atıcı 100 TL
Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL
Sürtmeli Graffiti Motosiklet 119 TL
Su Halka Oyunu 75 TL
Eva Su Atıcı 75 TL
Pvc Futbol Topu 75 TL
Çıkartmalı Etkinlik Kitapları 54,95 TL
50'li Pilsan Plastik Top 100 TL
Enchantimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 249 TL
Lisanslı 4in1 Puzzle 75 TL
Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 349 TL
Kadın Şortlu Pijama Takımı 299 TL
Erkek Ham Bez Tek Alt 239 TL
Kadın Krinkıl Şort 139 TL
Kadın Desenli Viskon Şort 139 TL
Kadın / Erkek Çift Toka Nubuk Terlik 179 TL
Erkek Terlik 129 TL
Kadın / Erkek Terlik 100 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;
Süper Maylo Dev Havlu 35 TL
Kotex Ultra Kanatlı Gece 16’lı / Natural Gece 14’lü 70 TL
Bingo Sıvı Akım Çamaşır Deterjanı Renkli / Siyah 99 TL
Ülker İkram Fındıklı 6’lı 65 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 75 TL