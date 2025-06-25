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ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 28 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 28 Haziran Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 28 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 28 Haziran hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 28 Haziran hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 28 Haziran 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Pilsan Champion Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL

Singer M3405 Dikiş Makinesi 5.990 TL

Gokidy Pompalı Balonlu Araba 399 TL

25'li Su Bombası Balon 14,95 TL

Sünger Top Atıcı 129 TL

Eva Hayvan Figürlü Su Atıcı 100 TL

Uzaktan Kumandalı Yarış Arabası 399 TL

Sürtmeli Graffiti Motosiklet 119 TL

Su Halka Oyunu 75 TL

Eva Su Atıcı 75 TL

Pvc Futbol Topu 75 TL

Çıkartmalı Etkinlik Kitapları 54,95 TL

50'li Pilsan Plastik Top 100 TL

Enchantimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları 249 TL

Lisanslı 4in1 Puzzle 75 TL

Hot Wheels Taşıyıcı Şehir Seti 349 TL

Kadın Şortlu Pijama Takımı 299 TL

Erkek Ham Bez Tek Alt 239 TL

Kadın Krinkıl Şort 139 TL

Kadın Desenli Viskon Şort 139 TL

Kadın / Erkek Çift Toka Nubuk Terlik 179 TL

Erkek Terlik 129 TL

Kadın / Erkek Terlik 100 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası indirimleri;

Süper Maylo Dev Havlu 35 TL

Kotex Ultra Kanatlı Gece 16’lı / Natural Gece 14’lü 70 TL

Bingo Sıvı Akım Çamaşır Deterjanı Renkli / Siyah 99 TL

Ülker İkram Fındıklı 6’lı 65 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 75 TL

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