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ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 9 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!

ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 9 Ağustos Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 9 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 9 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 9 Ağustos hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 9 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL  

Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 749 TL   

İş Araçları 129 TL 

Hot Wheels Fırlatma Seti 179 TL  

Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 199 TL  

Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL  

Monster Trucks Arabalar 50 TL 

Barbie Deniz Kızı 199 TL  

Barbie Kariyer Bebekleri 199 TL  

Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Çiftliği 75 TL  

Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Seti 75 TL  

Pompalı Balonlu Araba 349 TL 

Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 149 TL  

Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL  

Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 75 TL  

Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL  

Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL  

Metal Grafiti Yarış Arabası 50 TL  

5'li Disney Stitch Figür Seti 399 TL  

Polly Pocket Arkadaşları 119 TL   

Metal Machines S4 Tekli Araba 50 TL 
 
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler; 

 Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 149 TL  

Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr +Mayonez 345 gr 75 TL 

Persil Jel Deterjan Sık Yıkananlar 159 TL  

Kotex Ultra Gece 16'lı+Young Gündüz 7'li Anne&Kız Paketi 90 TL  

 Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 3 litre 110 TL 

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