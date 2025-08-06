ŞOK'a Akülü Uzaktan Kumandalı Araba geliyor! ŞOK 9 Ağustos 2025 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu!
ŞOK market hafta sonu indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 9 Ağustos Cumartesi kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette 9 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. ŞOK markette 9 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete 9 Ağustos hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...
Pilsan Fortune Akülü Uzaktan Kumandalı Araba 7.990 TL
Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 749 TL
İş Araçları 129 TL
Hot Wheels Fırlatma Seti 179 TL
Monster Trucks Dev Tekerlek Ustası Araçlar 199 TL
Taşıyıcı Şehir Seti 299 TL
Monster Trucks Arabalar 50 TL
Barbie Deniz Kızı 199 TL
Barbie Kariyer Bebekleri 199 TL
Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Çiftliği 75 TL
Gokidy Aksesuarlı Sevimli At Seti 75 TL
Pompalı Balonlu Araba 349 TL
Dollyland Minkie Minnoşlar Sokak Stili 149 TL
Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL
Dollyland Minkie Rüzgar Gülü Aksesuarlı Set 75 TL
Dollyland Minnoşlar Tatlı Arkadaşım 129 TL
Minnoş Çek Bırak Şehir Araçları 50 TL
Metal Grafiti Yarış Arabası 50 TL
5'li Disney Stitch Figür Seti 399 TL
Polly Pocket Arkadaşları 119 TL
Metal Machines S4 Tekli Araba 50 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli kasa arkası ürünler;
Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 149 TL
Tat Sıkı Dostlar Ketçap 390 gr +Mayonez 345 gr 75 TL
Persil Jel Deterjan Sık Yıkananlar 159 TL
Kotex Ultra Gece 16'lı+Young Gündüz 7'li Anne&Kız Paketi 90 TL
Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 3 litre 110 TL