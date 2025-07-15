ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ
MİS YOĞURT TAM YAĞLI HOMOJENİZE 3 KG
Raf fiyatı: 125 TL
Win ile fiyatı: 105 TL
DALİN BEBEK ŞAMPUANI 700 ML
Raf fiyatı: 147 TL
Win ile fiyatı: 90 TL
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