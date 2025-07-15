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  4. ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

ALPİNA BEYAZ ANKASTRE SET

Fiyat: 6,799 TL

ARZUM BONJOUR FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 1,599 TL

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ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

AQUA BAMBU KAĞIT HAVLU 16 RULO

Fiyat: 149 TL

AQUA BAMBU TUVALET KAĞIDI 48 RULO

Fiyat: 249 TL

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ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ

MİS YOĞURT TAM YAĞLI HOMOJENİZE 3 KG

Raf fiyatı: 125 TL

Win ile fiyatı: 105 TL

DALİN BEBEK ŞAMPUANI 700 ML

Raf fiyatı: 147 TL

Win ile fiyatı: 90 TL

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ŞOK’a Ankastre Set geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

ANADOLU MUTFAĞI BASMATİ PİRİNÇ 1 KG

Fiyat: 34,50 TL

MİS SÜZME YOĞURT 900 GRAM

Fiyat: 84,50 TL

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