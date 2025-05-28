ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak geliyor! (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
BAGAJ FİLESİ 30X120 CM
Fiyat: 249 TL
KAPORTA GÖÇÜK DÜZELTİCİ VANTUZLU
Fiyat: 50 TL
DİKİZ AYNA TELEFON TUTUCU
Fiyat: 89,95 TL
ARAÇ İÇİ ŞİŞME YATAK 135X85X45 CM
Fiyat: 899 TL
ARAÇ İÇİ AMBİYANS LED AYDINLATMA
Fiyat: 199 TL
ÖN CAM METALİZE GÜNEŞLİK 130X60 CM
Fiyat: 50 TL
ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
BİNGO OKSİJEN ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML
Raf fiyatı: 114 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 69 TL
OMO SIVI DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA 2470 ML
Raf fiyatı: 349 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 179 TL
SARIYER KOLA 6X330 ML
Raf fiyatı: 125 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL
ÜLKER HOBBY FINDIKLI BAR 250 G
Raf fiyatı: 80 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 50 TL
ÜLKER CARAMIO FINGER 168 G
Raf fiyatı: 132 TL
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 89 TL