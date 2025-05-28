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  4. ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak geliyor! (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak geliyor! (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 31 Mayıs-3 Haziran aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak geliyor! (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

BAGAJ FİLESİ 30X120 CM

Fiyat: 249 TL

KAPORTA GÖÇÜK DÜZELTİCİ VANTUZLU

Fiyat: 50 TL

DİKİZ AYNA TELEFON TUTUCU

Fiyat: 89,95 TL

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ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak geliyor! (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

ARAÇ İÇİ ŞİŞME YATAK 135X85X45 CM

Fiyat: 899 TL

ARAÇ İÇİ AMBİYANS LED AYDINLATMA

Fiyat: 199 TL

ÖN CAM METALİZE GÜNEŞLİK 130X60 CM

Fiyat: 50 TL

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ŞOK'a Araç İçi Şişme Yatak geliyor! (ŞOK 31 MAYIS-3 HAZİRAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

ŞOK 25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

BİNGO OKSİJEN ÇAMAŞIR SUYU 1852 ML

Raf fiyatı: 114 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 69 TL

OMO SIVI DETERJAN SIK YIKANANLAR 38 YIKAMA 2470 ML

Raf fiyatı: 349 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 179 TL

SARIYER KOLA 6X330 ML

Raf fiyatı: 125 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 95 TL

ÜLKER HOBBY FINDIKLI BAR 250 G

Raf fiyatı: 80 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 50 TL

ÜLKER CARAMIO FINGER 168 G

Raf fiyatı: 132 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 89 TL

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