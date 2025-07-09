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  4. ŞOK’a Bebek Ürünleri ve Oyuncak geldi! (ŞOK 9-15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a Bebek Ürünleri ve Oyuncak geldi! (ŞOK 9-15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 9-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 9-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 9-15 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 9-15 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a Bebek Ürünleri ve Oyuncak geldi! (ŞOK 9-15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

KİWİ KBABY-71 OTOMATİK SALLANIR ANA KUCAĞI

Fiyat: 2,999 TL

BEBEK NEVRESİM SETİ

Fiyat: 279 TL

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ŞOK’a Bebek Ürünleri ve Oyuncak geldi! (ŞOK 9-15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

BEBELAC ÇOCUK DEVAM SÜTÜ ÇEŞİTLERİ 400 GRAM

Fiyat: 249,90 TL

RİNSO TOZ DETERJAN ÇEŞİTLERİ 10 KG

Fiyat: 289 TL

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ŞOK’a Bebek Ürünleri ve Oyuncak geldi! (ŞOK 9-15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

EĞİTİCİ KLOZET CİVCİV

Fiyat: 549 TL

PİLSAN BULTAKLI İLK ARABAM

Fiyat: 449 TL

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ŞOK’a Bebek Ürünleri ve Oyuncak geldi! (ŞOK 9-15 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

MİS TAM YAĞLI AYRAN 1,5 LİTRE

Fiyat: 37 TL

LIPTON YELLOW LABEL ÇAY 1000 GRAM

Fiyat: 199 TL

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