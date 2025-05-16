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  4. ŞOK'a bugün (16 Mayıs Cuma) JCB Dekupaj geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a bugün (16 Mayıs Cuma) JCB Dekupaj geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 16-22 Mayıs tarihleri arasında geçerli JCB dekupaj ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 16-22 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a bugün (16 Mayıs Cuma) JCB Dekupaj geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

JCB 18V 2.0AH ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP (BEZ ÇANTALI)

Fiyat: 4,999 TL

 JCB DEKUPAJ J5800 (800 W)

Fiyat: 2,790 TL

JCB AVUÇ TAŞLAMA (900 W)

Fiyat: 1,990 TL

 JCB 1.8C AH AKÜLÜ MATKAP VE DARBELİ VİDALAMA SETİ (BEZ ÇANTALI)

Fiyat: 64,90 TL

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