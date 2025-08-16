ŞOK’a bugün Bultaklı İlk Arabam geliyor! (ŞOK 16-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 16-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 16-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
PİLSAN BULTAKLI İLK ARABAM
Fiyat: 349 TL
DOLLYLAND MINKIE DENİZ KIZI SETİ
Fiyat: 100 TL
BARBIE BARBIELAND MİNİ BEBEK VE ARACI
Fiyat: 219 TL
RÖMORKLU METAL İŞ ARAÇLARI SETİ
Fiyat: 169 TL
UZAKTAN KUMANDALI OFF-ROAD ARAÇ
Fiyat: 699 TL
1 | 2
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
REDBULL 4X250 ML
Fiyat: 135 TL
ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6'LI
Fiyat: 50 TL
YUMOŞ UZMAN SERİSİ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML
Fiyat: 199 TL
JOHNSON'S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML
Fiyat: 99 TL
2 | 2