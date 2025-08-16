  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. ŞOK’a bugün Bultaklı İlk Arabam geliyor! (ŞOK 16-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a bugün Bultaklı İlk Arabam geliyor! (ŞOK 16-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 16-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 16-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a bugün Bultaklı İlk Arabam geliyor! (ŞOK 16-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PİLSAN BULTAKLI İLK ARABAM

Fiyat: 349 TL

DOLLYLAND MINKIE DENİZ KIZI SETİ

Fiyat: 100 TL

BARBIE BARBIELAND MİNİ BEBEK VE ARACI

Fiyat: 219 TL

RÖMORKLU METAL İŞ ARAÇLARI SETİ

Fiyat: 169 TL

UZAKTAN KUMANDALI OFF-ROAD ARAÇ

Fiyat: 699 TL

1 | 2
ŞOK’a bugün Bultaklı İlk Arabam geliyor! (ŞOK 16-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

REDBULL 4X250 ML

Fiyat: 135 TL

ÜLKER ÇİZİ KRAKER 6'LI

Fiyat: 50 TL

YUMOŞ UZMAN SERİSİ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1200 ML

Fiyat: 199 TL

JOHNSON'S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 99 TL

 

 

2 | 2
BİM market 16-22 Ağustos 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
BİM market 16-22 Ağustos 2025 indirim kataloğu yayımlandı! BİM'e hangi ürünler geliyor?
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Netflix filmi; İlk sırayı gören tepki gösteriyor
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 16 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı
En büyük tank filosuna sahip 10 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin tank sayısı
En büyük tank filosuna sahip 10 ülke açıklandı! İşte Türkiye'nin tank sayısı