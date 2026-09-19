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  4. ŞOK'A BUGÜN DARBELİ MATKAP, VİDALAMA, POLİSAJ MAKİNESİ VE DEKUPAJ TESTERE GELDİ! (ŞOK 19-22 EYLÜL)

ŞOK'A BUGÜN DARBELİ MATKAP, VİDALAMA, POLİSAJ MAKİNESİ VE DEKUPAJ TESTERE GELDİ! (ŞOK 19-22 EYLÜL)

ŞOK, tamirat meraklılarını sevindirecek dev kampanyayı başlattı. Aprilla marka 2 yıl garantili katlanabilir şarjlı vidalama, şarjlı polisaj makinesi, darbeli matkap, şarjlı budama makası, dekupaj testere, silikon tabancası ve şarjlı avuç taşlama makinesi uygun fiyatlarla raflara geliyor. Kalitesiyle öne çıkan ve tamirat işlerini kolaylaştıracak bu profesyonel şarjlı ürünler kaçmaz. Stoklar tükenmeden en yakın ŞOK şubesine uğrayın.

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ŞOK'A BUGÜN DARBELİ MATKAP, VİDALAMA, POLİSAJ MAKİNESİ VE DEKUPAJ TESTERE GELDİ! (ŞOK 19-22 EYLÜL) - Sayfa 1

UZAKTAN KUMANDALI DRİFT ATAN ARABA

Fiyat: 1,750 TL

TİMSAH/KEDİ/TAVŞAN FİGÜRLÜ ÇOCUK AÇILIR KOLTUK 120 CM

Fiyat: 750 TL

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ŞOK'A BUGÜN DARBELİ MATKAP, VİDALAMA, POLİSAJ MAKİNESİ VE DEKUPAJ TESTERE GELDİ! (ŞOK 19-22 EYLÜL) - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 149 TL

SLEEPY YÜZEY TEMİZLİK HAVLUSU ÇEŞİTLERİ 100’LÜ

Fiyat: 79 TL

MOLPED 2’Lİ AVANTAJ PAKETİ 40’LI

Fiyat: 199 TL

OREO CLASSIC VANİLYA/ÇİKOLATA AROMALI DOLGULU KAKAOLU BİSKÜVİ 228 G

Fiyat: 99 TL

ÜLKER DANKEK PÖTİ MUFFİN SADE KEK 20X24 G

Fiyat: 99 TL

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ŞOK'A BUGÜN DARBELİ MATKAP, VİDALAMA, POLİSAJ MAKİNESİ VE DEKUPAJ TESTERE GELDİ! (ŞOK 19-22 EYLÜL) - Sayfa 3

APRİLLA DARBELİ MATKAP

Fiyat: 1,190 TL

APRİLLA ŞARJLI AVUÇ TAŞLAMA

Fiyat: 1,190 TL

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