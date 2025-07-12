ŞOK’a bugün Ev Tipi Merdiven geliyor! (ŞOK 12-15 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 12-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 12-15 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 12-15 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 12-15 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
3 BASAMAKLI MERDİVEN
Fiyat: 799 TL
APRİLLA SİNEK KOVUCU
Fiyat: 179 TL
BOSS TAPE ÇİFT TARAFLI AKRİLİK MONTAJ BANDI
Fiyat: 25 TL
25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER
PURE BABY BEBEK ISLAK HAVLU 4X50 ADET
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 50 TL
PRİL LOSYON ALOE VERA 1405 ML / BULAŞIK DETERJANI LİMON / ELMA 1306 ML
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 85 TL
TORKU ÇITIR GOFRET MİNİ 240 GRAM
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 49 TL
SLEEPY BİONATURAL HİJYENİK PED
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 35 TL
ŞÖLEN PAPİTA SÜTLÜ/KARAMELLİ 120 GRAM
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 40 TL
WD-40 YAĞLAMA VE PAS SÖKÜCÜ SPREY 150 ML
25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 100 TL