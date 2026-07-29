Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos!
Şok, evinizdeki sinema ve televizyon keyfini en üst seviyeye taşıyacak dev bir teknoloji hamlesi yapıyor! Şok, 29 Temmuz Çarşamba ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında Skytech marka QLED televizyon çeşitlerini avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Canlı renkleri, ultra yüksek çözünürlüğü ve büyüleyici ses kalitesiyle öne çıkan Skytech QLED televizyonlar, evinizi adeta bir sinema salonuna dönüştürüyor. Modern tasarımıyla odanıza estetik bir dokunuş yaparken, akıllı ekran özellikleriyle dünyayı ayağınıza getiren bu harika televizyon çeşitleri, seyir zevkini zirveye çıkaracak.
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SKYTECH QLED 65” 164 EKRAN 4K QLED WHALE TV
Fiyat: 28,999 TL
SKYTECH QLED 50” 126 EKRAN 4K QLED WHALE TV
Fiyat: 17,999 TL
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PAŞABAHÇE BREAKFAST KAPAKLI KAVANOZ 2’Lİ 1230 CC
Fiyat: 350 TL
BORCAM DİKDÖRTGEN KAPAKLI FIRIN TEPSİSİ 1320 CC
Fiyat: 250 TL
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