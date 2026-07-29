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  4. Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos!

Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos!

Şok, evinizdeki sinema ve televizyon keyfini en üst seviyeye taşıyacak dev bir teknoloji hamlesi yapıyor! Şok, 29 Temmuz Çarşamba ile 4 Ağustos Salı tarihleri arasında Skytech marka QLED televizyon çeşitlerini avantajlı fiyatlarla satışa sunuyor. Canlı renkleri, ultra yüksek çözünürlüğü ve büyüleyici ses kalitesiyle öne çıkan Skytech QLED televizyonlar, evinizi adeta bir sinema salonuna dönüştürüyor. Modern tasarımıyla odanıza estetik bir dokunuş yaparken, akıllı ekran özellikleriyle dünyayı ayağınıza getiren bu harika televizyon çeşitleri, seyir zevkini zirveye çıkaracak.

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Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos! - Sayfa 1

SKYTECH QLED 65” 164 EKRAN 4K QLED WHALE TV

Fiyat: 28,999 TL

SKYTECH QLED 50” 126 EKRAN 4K QLED WHALE TV

Fiyat: 17,999 TL

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Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos! - Sayfa 2

PAŞABAHÇE BREAKFAST KAPAKLI KAVANOZ 2’Lİ 1230 CC

Fiyat: 350 TL

BORCAM DİKDÖRTGEN KAPAKLI FIRIN TEPSİSİ 1320 CC

Fiyat: 250 TL

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Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos! - Sayfa 3

JAKARLI PLAJ HAVLUSU 70X150 CM

Fiyat: 175 TL

KUMAŞ PLAJ ÇANTASI NAKIŞLI

Fiyat: 225 TL

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Şok'a bugün evinizi sinemaya çevirecek Skytech QLED TV'ler geliyor: Son tarih 4 Ağustos! - Sayfa 4

BARBIE UZUN SAÇLI DENİZ KIZI

Fiyat: 599 TL

DISNEY FROZEN ELSA VE ANNA

Fiyat: 499 TL

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