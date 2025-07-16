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  4. ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

SİMFER MİNİ FIRIN

Fiyat: 1,999 TL

KİWİ KK 3333 CAM SU ISITICI

Fiyat: 699 TL

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ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

COLGATE ÜÇLÜ ETKİ DİŞ MACUNU 75 ML

 

Fiyat: 52,50 TL

 TURSİL JEL DETERJAN 33 YIKAMA

 Fiyat: 139 TL

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ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ

LEZZECAFE FİLTRE KAHVE 250 GRAM

Raf fiyatı: 159 TL

Win ile fiyatı: 120 TL

ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI MANTISI 500 GRAM

Raf fiyatı: 125 TL

Win ile fiyatı: 98 TL

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ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

HATIR TÜRK KAHVESİ 100 GRAM

Fiyat: 59,90 TL

AMİGO TUZLU/TUZSUZ SİYAH ÇEKİRDEK 1 KG

Fiyat: 59,90 TL

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