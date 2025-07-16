ŞOK’a bugün Mini Fırın ve Cam Su Isıtıcı geliyor! (ŞOK 16-22 TEMMUZ 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 16-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Temmuz 2025 aktüel ürünler kataloğu…
COLGATE ÜÇLÜ ETKİ DİŞ MACUNU 75 ML
Fiyat: 52,50 TL
TURSİL JEL DETERJAN 33 YIKAMA
Fiyat: 139 TL
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HAFTANIN WİN ÜRÜNLERİ
LEZZECAFE FİLTRE KAHVE 250 GRAM
Raf fiyatı: 159 TL
Win ile fiyatı: 120 TL
ZİYAFE KAYSERİ MUTFAĞI MANTISI 500 GRAM
Raf fiyatı: 125 TL
Win ile fiyatı: 98 TL
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