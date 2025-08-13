  1. Ekonomim
  4. ŞOK'a bugün Philips Buhar Kazanlı Ütü geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 13-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 13-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

PHILIPS BUHAR KAZANLI ÜTÜ

Fiyat: 3,599 TL

SİNBO SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

Fiyat: 2,999 TL

PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ

Fiyat: 299 TL

KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 1 KG

Fiyat: 119 TL

KRİSTAL KOLA/PORTAKAL 1 L

Fiyat: 22,90 TL

PİA SAÇ ŞEKİLLENDİRME FIRÇASI

Fiyat: 124 TL

DURU FRESH BANYO SABUNU 600 G 4’LÜ

Fiyat: 95 TL

