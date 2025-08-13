ŞOK'a bugün Philips Buhar Kazanlı Ütü geliyor! (ŞOK 13-19 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK markette indirimler sürüyor. ŞOK markette 13-19 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünlerde indirim var? 13-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında ŞOK markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 13-19 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
PHILIPS BUHAR KAZANLI ÜTÜ
Fiyat: 3,599 TL
SİNBO SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI
Fiyat: 2,999 TL
PLAJ/PİKNİK SANDALYESİ
Fiyat: 299 TL
KATLANIR KARE KAMP MASASI
Fiyat: 499 TL
LİO SALAMURA SİYAH ZEYTİN 1 KG
Fiyat: 119 TL
KRİSTAL KOLA/PORTAKAL 1 L
Fiyat: 22,90 TL
PİA SAÇ ŞEKİLLENDİRME FIRÇASI
Fiyat: 124 TL
DURU FRESH BANYO SABUNU 600 G 4’LÜ
Fiyat: 95 TL
