ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 18-24 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 18-24 Haziran 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu…
UNO ANADOLU ÇOK TAHILLI TAVA EKMEĞİ 430 GRAM
Fiyat: 44,50 TL
MİS KREM PEYNİR 300 GRAM
Fiyat: 39,50 TL
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