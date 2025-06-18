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  4. ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 18-24 Haziran tarihleri arasında geçerli indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 18-24 Haziran 2025 tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 18-24 Haziran 2025 aktüel ürünler kataloğu…

ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

LİSANSLI ŞAPKA

Fiyat: 149 TL

 LİSANSLI 2’Lİ ÇOCUK ÇORABI

Fiyat: 75 TL

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ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

PİLSAN KATLANABİLİR DALGALI SU KAYDIRAĞI

Fiyat: 899 TL

 1000 PARÇA PUZZLE

Fiyat: 75 TL

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ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

UNO ANADOLU ÇOK TAHILLI TAVA EKMEĞİ 430 GRAM

Fiyat: 44,50 TL

MİS KREM PEYNİR 300 GRAM

Fiyat: 39,50 TL

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ŞOK’a bugün VANS Ayakkabı ve Crocs Terlik geliyor! (ŞOK 18-24 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

25 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI ÜRÜNLER

ANAVARZA AKILLI KAPAK SÜZME ÇİÇEK BALI 325 GRAM

Raf fiyatı: 189 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 119 TL

BİNGO PRO MAX BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 40’LI

Raf fiyatı: 371 TL

25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli fiyat: 175 TL

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