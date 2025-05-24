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ŞOK'a Çocuk Bisikleti geldi! (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli çocuk bisikleti ve birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

ŞOK'a Çocuk Bisikleti geldi! (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

PAPİLLA RAGNAR SUNDAY TENCERE 22 CM

Fiyat: 449 TL

 PAPİLLA DESERT 2’Lİ TAVA SET 20-24 CM

Fiyat: 399 TL

 

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ŞOK'a Çocuk Bisikleti geldi! (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

KASAP BIÇAĞI NO:1 26 CM

Fiyat: 64,95 TL

 SATIR 28 CM

Fiyat: 139 TL

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ŞOK'a Çocuk Bisikleti geldi! (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

SERA BUZDOLABI POŞETİ 4’LÜ 4X15

Fiyat: 69,90 TL

 SERA STREÇ FİLM 50 M

Fiyat: 59,90 TL

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ŞOK'a Çocuk Bisikleti geldi! (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Ürün bilgileri

Mavi/pembe renk seçenekleri

Yüksek kalite kalın çelik kadro ve maşa

Ön ve arka çamurluk

Avrupa menşei lastik

Kalite plastik malzeme

Astarlı boya

Sepetli

Ayarlanabilir dolgulu sel

Tam kapalı zincir koruma

Denge tekerlekli

 Fiyat: 2,990 TL

 KIDZY 20 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ

Ürün bilgileri

Yüksek kalite kalın çelik kadro

Ön ve arka çamurluk

Alüminyum jant

Avrupa menşeili lastik

Kaliteli plastik malzeme

Astarlı boya

V-fren sistemi

Sepetli

 Fiyat: 3,250 TL

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