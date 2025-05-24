ŞOK'a Çocuk Bisikleti geldi! (ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli çocuk bisikleti ve birçok ürün raflarda yerini aldı. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? ŞOK 10 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
PAPİLLA RAGNAR SUNDAY TENCERE 22 CM
Fiyat: 449 TL
PAPİLLA DESERT 2’Lİ TAVA SET 20-24 CM
Fiyat: 399 TL
KIDZY 16 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ
Ürün bilgileri
Mavi/pembe renk seçenekleri
Yüksek kalite kalın çelik kadro ve maşa
Ön ve arka çamurluk
Avrupa menşei lastik
Kalite plastik malzeme
Astarlı boya
Sepetli
Ayarlanabilir dolgulu sel
Tam kapalı zincir koruma
Denge tekerlekli
Fiyat: 2,990 TL
KIDZY 20 JANT ÇOCUK BİSİKLETİ
Ürün bilgileri
Yüksek kalite kalın çelik kadro
Ön ve arka çamurluk
Alüminyum jant
Avrupa menşeili lastik
Kaliteli plastik malzeme
Astarlı boya
V-fren sistemi
Sepetli
Fiyat: 3,250 TL